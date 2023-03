Italia vs China Taipei EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Continuamos con las emociones de este mañana de viernes 10 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Italia busque dar un gran paso rumbo a la siguiente ronda de la competencia al medirse a China Taipei que no tiene margen de error, necesitan ganar su primer duelo en casa.

Hora y Canal Italia vs China Taipei

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 7:00 pm de Taiwan. 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Cuba, Colombia y Panamá. 7:00 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (viernes). 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Italia vs China Taipei en VIVO

La escuadra de Italia llegó a este Clásico con mucha ilusión de finalmente dar el paso que les permita pelear por la siguiente ronda, debutaron bien, pero saben que todavía no han logrado ganar y el duelo de este viernes será vital para sus aspiraciones.

Los Italianos cumplieron en su debut el día de ayer cuando se midieron a Cuba en un duelo muy cerrado que después de 9 entradas no tenía ganar, pero en el décima episodio los europeos respondieron para quedarse con el triunfo 6-3.

Por su parte, China Taipei es el anfitrión del grupo y era considerado, junto a Países Bajos, como los favoritos a avanzar, sin embargo no arrancaron bien y eso los deja sin margen de error.

Taiwan tuvo un gris debut el pasado miércoles cuando se midieron a Panamá siendo claramente superados 12-5, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes si aspiran a clasificar.

Tanto Italia como China Taipei saben de la importancia de este partido dado que se juegan muchas de sus aspiraciones de clasificar, realmente no hay un claro favorito tras lo visto en los debuts de ambos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Italia vs China Taipei.

