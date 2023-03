Corea vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Abrimos las emociones de este viernes 10 de marzo siguiendo con el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Corea del Sur busque reponerse del durísimo golpe de su debut y meterse a la lucha por la clasificación, pero tendrá una prueba de «fuego» cuando se midan al gran favorito, Japón, que saldrá a imponer condiciones al Tokyo Dome.

Hora y Canal Corea vs Japón

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos.

Corea vs Japón en VIVO

La escuadra de Corea del Sur es considerada una potencia dentro del béisbol y era la segunda favorita para clasificar en el Grupo B, sin embargo su debut no fue el esperado y eso ha complicado muchísimo la lucha por avanzar.

Los Coreanos hicieron su debut el pasado miércoles con una sorpresiva y amarga derrota 8-7 ante Australia, situación que tendrán que borrar rápidamente si no quieren meterse en problemas.

Por su parte, Japón es uno de los grandes favoritos a pelear por el título de la competencia, pero saben que hay un largo camino todavía y que la prueba de este viernes será un buen parámetro.

Los Nipones cumplieron en su debut el día de ayer cuando vencieron 8-1 a China de la mano de Shohei Otani.

Tanto Corea del Sur como Japón saben de la importancia de este juego ya que los dos quieren ganar y dar un paso rumbo a la fase final, aunque en los pronósticos los Nipones parten como claros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Sur-Coreanos tienen la calidad para aspirar a apagar la fiesta del Tokyo Dome. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Corea vs Japón.

