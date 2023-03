Crystal Palace vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 11 de marzo siguiendo con la actividad de la jornada 27 de la Premier League 2022-2023, cuando el Crystal Palace busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita alejarse de la zona de descenso, pero tendrán una dura prueba al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Selhurst Park.

Hora y Canal Crystal Palace vs Manchester City

Sede: Selhurst Park Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Crystal Palace vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Crystal Palace ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, aunque lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 25 fechas suman 6 victorias, 9 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Las Águilas vienen de una margo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa siendo superados 1-0 con un autogol de Joachim Andersen.

Por su parte, el Manchester City ha tenido una buena temporada peleando con todo por la cima, pero no tienen margen de error tras rezagarse a cinco puntos. En 26 fechas suman 18 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Los Citizens vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando superaron 2-0 al Newcastle con goles de Phil Foden y Bernardo Silva.

Tanto el Crystal Palace como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar para dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a las Águilas en la doceava posición con 27 puntos, mientras que los Citizens son sublíderes con 58 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Crystal Palace vs Manchester City.

