Nicaragua vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Finalmente arranca la actividad del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este sábado 11 de marzo con un gran duelo donde Nicaragua buscará demostrar que tiene la calidad para competir ante cualquier rival, pero tendrá una muy dura prueba al medirse a Puerto Rico que saldrá a imponer condiciones y demostrar porque es el vigente subcampeón de la competencia.

Hora y Canal Nicaragua vs Puerto Rico

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 12:00 pm de Panamá, Cuba y Colombia. 1:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

Nicaragua vs Puerto Rico en VIVO

La escuadra de Nicaragua estará haciendo historia en la competencia ya que logró su clasificación a esta fase final por primera vez en la historia tras superar un duro clasificatorio donde terminaron venciendo a Brasil en la Final 2 para lograr su boleto al Clásico.

Los Pinoleros tuvieron un par de duelos de preparación hace unos días donde lograron un gran triunfo ante los Mets, aunque en su último duelo, el pasado jueves, cayeron 6-4 ante los Cardenales de San Luis.

Por su parte, Puerto Rico es una auténtica potencia del béisbol y tendrá una nueva oportunidad de pelear por el título que se le ha negado en un par de ocasiones, de hecho son los vigentes subcampeones mundiales ya que en el 2017 perdieron la final a manos de los Estados Unidos.

Los Boricuas también tuvieron un par de duelos amistosos cayendo ante los Boston Red Sox el miércoles y volviendo a ser superados el jueves con un preocupante 9-0 por los Atlante Braves.

Tanto Nicaragua como Puerto Rico saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras tienen la misión de llevarse la victoria y dar el primer paso en la pelea por la clasificación en un sector D muy competido ya que lo comparten con República Dominicana, Venezuela e Israel, de las 5 selecciones solmanete 2 avanzarán a la segunda ronda. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Nicaragua vs Puerto Rico.

