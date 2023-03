Japón vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Seguimos con la actividad de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 este jueves 16 de marzo con un gran duelo donde Japón buscará cumplir con los pronósticos y meterse a las semifinales en Miami, pero tendrá que medirse a Italia que ha hecho bien las cosas y saldrá sin nada que perder por la campanada en el Tokyo Dome.

Hora y Canal Japón vs Italia

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde en Cuba.

Japón vs Italia en VIVO

El cuadro de Japón se ha convertido, para muchos, en el gran favorito al título tras verse realmente sólidos en la primera fase ganando sus 4 partidos, sin embargo saben que la verdadera competencia inicia este jueves y que cualquier error podría costarles caro.

Los Nipones tuvieron participación por última vez el pasado domingo cuando vencieron 7-1 a Australia.

Por su parte, Italia tuvo una actuación «buena» en la fase de grupos sumando 2 victorias y 2 derrotas, pero eso fue suficiente para quedar segundos del Grupo A solamente por debajo de Cuba y por arriba de Países Bajos y Panamá.

La Azzurri cerró su participación en la primera fase el pasado domingo logrando una grandísima victoria 7-1 sobre los Países Bajos y con ello lograron la clasificación.

Tanto Japón como Italia saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado de la competencia. Los Nipones son claros favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs Italia.

