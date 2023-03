Puerto Rico vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Juegazo de poder a poder tendremos este miércoles 15 de marzo en el cierre de la fase de grupos del sector D en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Puerto Rico busque llevarse la victoria y con ello la clasificación a la fase final, pero tendrán que medirse a la República Dominicana que también saldrá a «matar o morir» en el LoanDepot Park.

Hora y Canal Puerto Rico vs República Dominicana

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos. 5:00 pm de México. 6:00 pm de Nicaragua y Centroamérica. 7:00 pm de Panamá, Cuba y Colombia. 8:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

Puerto Rico vs República Dominicana en VIVO

La escuadra de Puerto Rico ha tenido una buena actuación hasta ahora, ya que en 3 partidos suman par de victorias y un descalabro, sin embargo de poco les servirá si no ganan este miércoles, se juegan la «vida» para seguir en competencia.

Los Boricuas descansaron el día de ayer, por lo que su último duelo fue el pasado lunes venciendo 10-0 a Israel demostrando todo su poderío.

Por su parte, la República Dominicana también suma 2 victorias y un descalabro en 3 duelos, situación que también lo tiene obligados a ganar este miércoles si quieren clasificar y no sumar lo que sería un gran fracaso para ellos.

Los Quisqueyanos vienen de un contundente triunfo el día de ayer cuando se midieron a Israel noqueándolos en 7 entradas para un 10-0.

Tanto Puerto Rico como la República Dominicana saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras se juegan la vida, no hay margen de error, el ganador avanzará a la fase final, mientras que el perdedor quedará eliminado y será un gran fracaso, no hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen,a sí como la repetición de las acciones y el score final. Puerto Rico vs República Dominicana.

