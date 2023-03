Betis vs Mallorca EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 26 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Interesante compromiso nos espera este domingo 19 de marzo cuando el Betis reciba en el Estadio Benito Villamarín al Mallorca para continuar lo que será la jornada 26 de La Liga Española 2022-23. El Betis buscará reponerse de la eliminación de la Europa League entre semana, mientras que el Mallorca, en mitad de tabla, quiere acercarse más a los puestos de competiciones europeas.

Hora y Canal Betis vs Mallorca

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España.

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar+ en España. Espm Extra en Argentina y Chile. Star+ en Colombia. SKY Sports en México y Centroamérica.

Betis vs Mallorca en VIVO

Tras la eliminación de Europa, los béticos tienen que concentrase en LaLiga para intentar cumplir su último gran propósito de la temporada que es quedar en los puestos de Champions League y participar en ella la próxima temporada.

Antes de este compromiso, el Betis llega en la quinta posición y tan solo se encuentra a 3 puntos de poder empezar a acariciar las plazas de Champions League. Esos son los pintos que los separan de la Real Sociecad, que se encuentra en la cuarta posición con 45 unidades y que además en la pasada jornada se enfrentaron y terminó en empate.

Por su parte, el Mallorca se deplaza a la ciudad de Sevilla desde mitad de tabla, exactamente desde el décimo puesto con 32 puntos, a un punto de la novena posición que está ocupada por el Athletic.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de buen empate en la jornada pasada cuando igualaron en casa 1-1 ante la Real Sociedad.

Tanto el Betis como el Mallorca saben de la importancia de este compromiso dado que ambos clubes quieren conseguir una victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Mallorca.

