Wolves vs Leeds EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos la actividad de este sábado 18 de marzo en la jornada 28 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Leeds United que llega desesperado por sumar en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Leeds

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Wolves vs Leeds en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña irregular, aunque ha venido mejorando saliendo de la zona de descenso, pero no pueden aflojar. Después de 27 fechas suman 7 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 14 ocasiones.

Los Lobos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle siendo superados 2-1, con Raúl Jiménez como titular.

Por su parte, el Leeds ha tenido una temporada dura que los tiene en zona de descenso urgidos de sumar en cada partido. En 26 choques cosechan 5 triunfos, 8 empates y han sido vencidos en 13 juegos.

Los dirigidos por Paco Gallardo vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Brighton igualando 2-2.

Tanto los Wolves como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Lobos en la treceava posición con 27 puntos, mientras que The Whites es penúltimo con 23 unidades y un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Leeds.

Last modified: marzo 17, 2023

