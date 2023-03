Salernitana vs Bolonia Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Serie A 2022-23

Serie A

Partido de gran importancia es el que viviremos el sábado 18 de marzo en la jornada 27 de la Serie A 2022-2023, cuando la Salernitana reciba en casa al Bolonia buscando alejarse de la zona de descenso.

Hora y Canal Salernitana vs Bolonia

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 14:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos. Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Bolonia en VIVO

La Salernitana no ha tenido una buena temporada, sin embargo su permanencia en Primera División aún no está tan comprometida pues a pesar de que se encuentra en décimo sexta posición, aún está siete puntos arriba del Verona, que se ubica en el lugar 18.

El conjunto de Guillermo Ochoa, viene de sacar un importante punto en su visita a San Siro y que al final podría ser decisivo entre conseguir o no la permanencia, por lo que un triunfo como locales ante el Bolonia, sería de gran importancia.

Por su parte, el conjunto dirigido por Thiago Motta, ha tenido una temporada por encima de lo esperado y buscará conseguir un triunfo que lo acerque a la zona europea.

Los visitantes vienen de conseguir un empate ante la Lazio y confían en sacar un buen resultado en su visita a Salerno y mantenerse en la pelea.

Tanto el Salernitana como el Bolonia saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Granates en la posición 16 con 26 puntos, mientras que el Bologna es noveno con 36 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Bolonia.

Last modified: marzo 17, 2023

