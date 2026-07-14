Inglaterra vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial 2026

Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 vivirá un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un boleto a la gran final, en un duelo cargado de historia, tensión y figuras de talla mundial.

La Albiceleste buscará mantener su paso perfecto en semifinales mundialistas, mientras que los Tres Leones intentarán regresar a una final por primera vez desde 1966.

Argentina llega impulsada por una racha histórica

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un momento extraordinario. Después de superar tres eliminatorias de máxima exigencia, Argentina acumula 13 victorias consecutivas y mantiene una producción ofensiva cercana a los tres goles por partido en sus compromisos recientes.

La gran figura continúa siendo Lionel Messi. El capitán argentino lidera la tabla de goleadores del torneo con ocho tantos y busca disputar una nueva final mundialista, consolidando aún más una carrera legendaria.

Scaloni cuenta prácticamente con plantel completo, aunque mantiene la incógnita sobre quién acompañará el ataque: Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Inglaterra quiere romper una larga espera

El equipo de Thomas Tuchel ha sabido sobrevivir a varias eliminatorias muy exigentes, aunque no sin sufrir. Su clasificación frente a Noruega requirió tiempos extra y dejó al descubierto algunos problemas defensivos.

Las bajas continúan siendo un dolor de cabeza para los ingleses. La suspensión de Jarell Quansah obliga a reorganizar la zaga, mientras que Declan Rice sigue siendo duda por problemas físicos.

Aun así, Inglaterra mantiene un enorme potencial ofensivo gracias al gran momento de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes llegan con seis goles cada uno y mantienen viva la ilusión de disputar una nueva final del mundo.

Messi, Bellingham y Kane protagonizan el gran duelo

La semifinal reunirá a algunas de las mayores figuras del fútbol internacional.

Argentina confiará en el liderazgo de Messi, acompañado por el equilibrio que ofrecen Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul en el mediocampo.

Por su parte, Inglaterra buscará aprovechar la potencia física de Jude Bellingham, la experiencia goleadora de Harry Kane y la velocidad de Bukayo Saka para castigar cualquier espacio que conceda la defensa albiceleste.

Pronóstico Argentina vs Inglaterra

Todo apunta a una semifinal intensa, muy disputada y con oportunidades para ambos equipos.

Argentina llega con mayor estabilidad colectiva y una defensa que ha respondido en los momentos decisivos, mientras que Inglaterra continúa mostrando capacidad ofensiva, aunque también ciertas dudas en el fondo.

La experiencia reciente de la Albiceleste en este tipo de instancias podría marcar la diferencia.

Pronóstico: Argentina 2-1 Inglaterra (después de la prórroga).

Last modified: julio 14, 2026