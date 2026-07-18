España vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡Llegó el día que todo el planeta esperaba! Este domingo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de la gran final del Mundial 2026, donde España y Argentina disputarán el trofeo más importante del fútbol en un choque que enfrenta a dos estilos completamente distintos: la mejor defensa del torneo contra el ataque más explosivo de la Copa del Mundo.

Solo uno levantará el título. El otro tendrá que conformarse con el siempre doloroso subcampeonato.

España busca hacer historia

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega en un momento extraordinario. Después de eliminar con autoridad a Francia en semifinales, La Roja presume la defensa más sólida del campeonato y una racha de 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Un triunfo en la final no solo les daría su segunda Copa del Mundo, sino que también establecería un nuevo récord histórico de partidos invictos para una selección nacional.

Además, el cuerpo técnico recibió una gran noticia: tanto Lamine Yamal como Pedro Porro dejaron atrás sus molestias musculares y estarán disponibles desde el inicio.

España volverá a confiar en su posesión, presión alta y movilidad ofensiva para controlar el ritmo del encuentro.

Argentina quiere defender la corona

La Albiceleste llega con el cartel de campeona vigente y el ataque más efectivo del torneo, con 19 goles anotados a lo largo de la competencia.

El equipo de Lionel Scaloni ha demostrado una enorme capacidad para sobrevivir a los momentos más complicados y ahora busca conquistar un nuevo título mundial, lo que significaría un logro histórico para una generación dorada.

Tras el exigente duelo frente a Inglaterra, todo apunta al regreso de Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul al once titular para reforzar las bandas y darle mayor libertad ofensiva a Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con Messi liderando una vez más al equipo, Argentina intentará imponer su intensidad, atacar con transiciones rápidas y aprovechar cualquier espacio que deje la defensa española.

La gran batalla táctica

La final promete un enfrentamiento apasionante entre dos filosofías muy diferentes.

España intentará monopolizar la posesión del balón, controlar los tiempos del partido y desgastar a Argentina mediante largas secuencias de pases.

La Albiceleste apostará por la agresividad en la recuperación, la velocidad de Julián Álvarez y la capacidad de Messi para desequilibrar en los momentos decisivos.

La batalla en el mediocampo, donde Rodri y Fabián Ruiz enfrentarán a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, podría terminar inclinando la balanza.

Pronóstico España vs Argentina

La calidad individual de ambos planteles convierte esta final en una de las más equilibradas de los últimos años.

España llega con mayor solidez defensiva y un funcionamiento colectivo prácticamente perfecto, mientras que Argentina cuenta con el ataque más productivo del campeonato y la experiencia de haber disputado este tipo de escenarios.

Se espera una final muy cerrada, donde los pequeños detalles marcarán la diferencia y no sería extraño que el campeón se definiera más allá de los 90 minutos.

Pronóstico: España 2-1 Argentina (después de la prórroga).

Last modified: julio 18, 2026