Segundo capítulo entre Australia y Ecuador viviremos este martes 28 de marzo cuando se vuelvan a encontrar en esta Fecha FIFA en un partido amistoso que promete entregar varias emociones.

Hora y Canal Australia vs Ecuador

Sede: Docklands Stadium, Melbourne, Australia

Hora: 3:30 am de Ecuador, 7:30 pm de Australia, 2:30 am de México, 1:30 am PT/3:30 am ET de Estados Unidos.

Canal: ESPN en Estados Unidos. Paramount+ en Australia, El Canal del Futbol, Star+ y DirecTV Sports en Ecuador.

Australia vs Ecuador EN VIVO

Luego de conseguir la victoria ante su gente de Sidney en el duelo del pasado viernes, la Selección de Australia querrá seguir por el mismo camino y repetirle la dosis a un combinado sudamericano que viene comenzando una nueva etapa.

El conjunto de Graham Arnold lució bastante bien en su presentación en este 2023, por lo que se espera un funcionamiento muy similar en el segundo duelo entre ambos conjuntos a disputarse ahora en Melbourne.

Por su parte, el seleccionado de la CONMEBOL lució bastante perdido en el terreno de juego y tuvo un muy amargo debut en esta nueva era liderada por Félix Sánchez Bas, por lo que en esta ocasión, querrán limpiar un poco su imagen.

Aunque el duelo ante los socceroos será en un horario poco amigable para los aficionados en Ecuador, La Tri buscará imponer ese estilo de juego que venía mostrando previo al Mundial y así darle una pequeña alegría a sus connacionales que madrugarán para poder verlos jugar.

Australia vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Internacional 2023

