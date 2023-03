Japón vs Colombia EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

La Selección Colombia jugará su segundo y último compromiso amistoso en la gira por Asia ante Japón este martes 28 de marzo en el Yodoko Sakura Stadium. Será un compromiso interesante dado a que ambas selecciones han mostrado un buen nivel en sus últimos compromisos.

Hora y Canal Japón vs Colombia

Sede: Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Japón.

Hora: El compromiso entre Japón vs Colombia se estará llevando a las 05:20 am de Colombia. En Estados Unidos será a las 6:20 am (este) y 3:20 am (pacífico). En México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador será a las 4:20 am.

En Colombia, como mencionamos anteriormente, Panamá, Perú y Ecuador será a las 5:20 am. En Bolivia y Venezuela será a las 6:20 am. Mientras que en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil será a las 7:20 am.

Canal: El compromiso entre Japón y Colombia se podrá ver a través de RCN y Gol Caracol.

Japón vs Colombia EN VIVO

Japón llega a este compromiso tras haber empatado a un gol en el anterior amistoso ante la Selección de Uruguay. El partido lo comenzaron ganando los charrúas con un gol de Valverde al 38′, pero en el 75′ Takuma Nishimura pondría el empate que sería el definitivo en el partido.

Por su parte, Colombia viene de empatar por 2-2 ante Corea del Sur. Los cafeteros empezaron abajo en el marcador con un doblete de Heung Min Son, pero en el segundo tiempo se pondrían las pilas y empatarían tras anotaciones de James Rodríguez y Carrascal.

Tanto Japón como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello seguir por el buen camino ya que no hay mucho tiempo para afinar detalles rumbo al inicio de sus eliminatorias. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Colombia.

