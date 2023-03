Corea del Sur vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Buen partido nos espera este martes 28 de marzo por la mañana, siguiendo con la Fecha FIFA, cuando Corea del Sur busque llevarse una victoria que demuestre se mantienen en un gran nivel, pero tendrán que recibir a Uruguay que saldrá a imponer condiciones en su visita a Seúl.

Hora y Canal Corea del Sur vs Uruguay

Sede: Estadio Mundialista de Seúl, Seúl, Corea del Sur

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: AUFTV

Corea del Sur vs Uruguay en VIVO

La selección de Corea del Sur viene de una buena participación en la pasada Copa del Mundo donde llegó a octavos de final, por lo que intentan mantener ese buen ritmo y nivel.

Los Sur-Coreanos tuvieron un duelo amistoso el pasado viernes cuando recibieron a Colombia en un duelo donde Heung-Min Son los puso al frente 2-0, aunque tuvieron que conformarse con el 2-2 final.

Por su parte, Uruguay es la otra cara de la moneda con un momento complicado, ni siquiera han podido confirmar quien se quedará al frente de la selección tras el fracaso en la pasada Copa del Mundo. Marcelo Broli está como DT interino.

Los Charruas también tuvieron un amistoso el pasado viernes cuando visitaron a Japón en un duelo donde Fede Valverde los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto Corea del Sur como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el triunfo y ganar en confianza de cara a lo que vendrá en los próximos meses. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Uruguay.

