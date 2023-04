PSG vs Lyon EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Ligue 1 2022-23

Ligue 1

Partidazo tendremos este domingo 02 de abril cuando el PSG reciba en el Parque de los Príncipes al Lyon en el compromiso correspondiente a la jornada 29 de la Ligue 1 2022-23. Aunque el presente es distinto para ambos equipos, uno llega como lider y el otro está en mitad de tabla, siempre será un gusto ver a estos dos equipos históricos emfrentarse.

Hora y Canal PSG vs Lyon

Sede: Parque de los Príncipes, París, Francia.

El juego entre PSG vs Lyon se estará disputando en punto de las 8:45 pm de Francia; en Estados Unidos iniciará a las 11:45 am (New York) y 2:45 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 12:45 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 1:45 pm

Bolivia y Venezuela 2:45 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 3:45 pm

El partido se podrá ver en México a través de Star+, en Argentina por medio de ESPN Agentina y Star+, en Chile por ESPN Chile y Star+, para el resto de Sudamérica por ESPN y Star+, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por beIN SPORTS.

¿Cómo llegan el PSG y el Lyon?

El PSG llega a este compromiso como lider de la tabla general con 66 puntos que ha conseguido con 21 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Aunque vienen de caer sorpresivamente en la pasada jornada en condición de local ante el Rennes por 0-2.

Por su parte, el Lyon llega en la posición 10 con 41 puntos, a nueve de meterse en la pelea por los puestos de competiciones europeas. Estos puntos los ha conseguido con 11 victorias, 8 empates y 9 derrotas. En la pasada jornada, empataron por 1-1 ante el Nantes en condición de local.

PSG vs Lyon EN VIVO

La mesa está servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que quieren sumar de a tres, y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas, aunque en los pronósticos el PSG es favorito por su mayor calidad, pero el Lyon, en su lucha de meterse a zona de competiciones europeas, van por todo y podrían dar la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Lyon.

PSG vs Lyon EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Ligue 1 2022-23

Last modified: abril 1, 2023

Etiquetas: Canal PSG vs Lyon