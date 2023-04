Villarreal vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este domingo 2 de abril siguiendo con la jornada 27 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir peleando por competencias europeas, pero recibirán a la Real Sociedad que querrá consolidarse en zona de Champions, en su visita al antiguo Madrigal.

Hora y Canal Villarreal vs Real Sociedad

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 5:30 pm de España. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México y Centroamérica, DirecTV Sports en Sudamérica (excepto en Brasil), Star+ en Brasil, ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas, además de que llega en un gran momento, por lo que en casa intentarán seguir con su buena inercia. Después de 26 juegos suman 12 victorias, 5 empates y han caído en 9 choques.

El Submarino Amarillo viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Osasuna logrando golearlos 0-3 con doblete de José Luis Morales y uno más de Samuel Chukwueze.

Por su parte, la Real Sociedad también ha cumplido con una gran temporada soñando con llegar a la Champions League, pero no pueden aflojar. Ellos suman 14 triunfos, 6 empates y 6 descalabros.

Los Txuri-Urdin vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando superaron 2-0 a Elche con goles de Takefusa Kubo y Ander Barrrenetxea.

Tanto el Villarreal como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la sexta posición con 41 puntos, mientras que los Txuri-urdin marchan cuartos con 48 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Real Sociedad.

