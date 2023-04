Amistosos

Abrimos las emociones de este jueves 6 de abril con un gran duelo amistoso femenil, cuando Costa Rica continúe su preparación rumbo al Mundial que ya está muy cerca, con una gran visita a Polonia que saldrá decidida a imponer condiciones en la cancha del LKS.

Hora y Canal Costa Rica vs Polonia

Sede: Estadio Municipal de Łódź, Łódź, Polonia

Hora: 7:00 am de Costa Rica. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica y Repretel

Costa Rica vs Polonia en VIVO

La selección de Costa Rica entra ya a la recta final de su preparación de cara al Mundial Femenil donde debutará ante España el próximo 21 de julio, además se medirá a Japón y Zambia, por lo que es vital el llegar a punto.

Las Ticas tuvieron actividad por última vez el pasado mes de febrero cuando disputaron la Revelations Cup en México con empates ante las anfitrionas y Colombia, así como un descalabro 1-0 ante Nigeria.

Por su parte, Polonia ha ido creciendo en el fútbol femenil, pero todavía están lejos de las grandes potencias del área y no estarán en el Mundial de la categoría, así que están preparándose para lo que vendrá en los próximos años.

Las Polacas también tuvieron acción por última vez en febrero con un par de empates ante Suiza.

Tanto Costa Rica como Polonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, las Ticas son favoritas y las obligadas, pero las Polacas están en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Polonia.

Costa Rica vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Femenil 2023

