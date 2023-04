Southampton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 30 de la Premier League 2022-2023 este sábado 8 de abril, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita respirar en la lucha por la salvación, pero luce casi imposible al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Manchester City

Sede: St Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, NBC Sports en Estados Unidos.

Southampton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña muy dura que los tiene hundidos en la tabla y urgidos de ganar para respirar en su lucha por al salvación. Después de 29 duelos apenas suman 6 victorias, 5 empates y han caído en 18 ocasiones, así que en casa les urge sumar de a tres.

The Saints viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al West Ham siendo superados 1-0.

Por su parte, el Manchester City ha tenido una temporada agridulce al mantenerse en carrera por el título, pero se han rezagado un poco y tendrán que cerrar perfectos para aspirar al campeonato. Ellos cosechan 20 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Los Citizens vienen de dar un golpe de autoridad en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool logrando golearlos 4-1 con goles de Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan y Jack Grealish.

Tanto el Southampton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a The Saints en el último lugar con 23 puntos, mientras que los Citizens son sublíderes con 64 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Manchester City.

Southampton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2022-23

Last modified: abril 7, 2023

Etiquetas: Canal Southampton vs Manchester City