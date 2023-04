Liverpool vs Arsenal EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver, Jornada 30 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Choque de trenes el que tendremos este domingo 9 de abril en la Jornada 30 de la Premier League 2022-23, cuando el líder Arsenal tenga una prueba de fuego al meterse a Anfield para medirse al Liverpool.

Sede: Anfield Road, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, ESPN y Star+ en Sudamérica, Peacock en Estados Unidos.

Los Reds han tenido una temporada para el olvido que los tiene hundidos en la media tabla y ya sin posibilidades de obtener algún título en esta temporada pues sus 12 victorias, siete empates y nueve derrotas, demuestran la irregularidad de la que han sido víctimas.

A pesar de ello, los de Jürgen Klopp aún tienen posibilidades de meterse en Europa, pero para mantenerlas deberán vencer a los Gunners, equipo con el que no ha perdido en sus últimos seis duelos en Anfield; es precisamente en casa donde el Liverpool ha encontrado una buena versión en últimas fechas, pues ganó sus últimos tres partidos consecutivos y no ha recibido gol desde diciembre.

Por su parte, en el Emirates siguen viviendo el sueño que supone marchar como lideres del campeonato con 23 triunfos -siete de ellas de manera consecutiva- y mantiene más vivo que nunca el sueño de conquistar el título de la Premier League por primera vez en 19 años.

El Arsenal ya venció esta temporada al Liverpool y no consigue ganar ambos duelos ante los Reds desde la temporada 2009-10, por lo que los de Mikel Arteta tendrán doble motivación para ganar el partido.

Tanto el Liverpool como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Reds en la octava posición con 43 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 72 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Arsenal.

