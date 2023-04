Wolves vs Chelsea EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 8 de abril en la jornada 30 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Chelsea que está desesperado por sumar en su visita la Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Chelsea

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Wolves vs Chelsea en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña irregular que los tiene luchando por la salvación, no hay margen de error y menos en casa. Después de 29 duelos suman 7 victorias, 7 empates y han caído en 15 choques.

Los Lobos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Nottingham Forest en un duelo que parecía perderían, hasta que al 83 Daniel Podence puso el 1-1 final.

Por su parte, el Chelsea ha sido la gran decepción del torneo peleando muy lejos de sus objetivos. Ellos suman apenas 10 victorias, 9 empates y 10 descalabros, muy lejos de sus objetivos.

Los Blues vienen de un amargo empate en duelo pendiente a media semana donde recibieron al Liverpool siendo incapaces de anotar para un 0-0, a pesar de dominar las acciones.

Tanto los Wolves como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Lobos en la catorceava posición con 28 puntos, mientras que los Blues son onceavos con 39 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Chelsea.

Wolves vs Chelsea EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2022-23

Last modified: abril 7, 2023

Etiquetas: Canal Wolves vs Chelsea