Real Sociedad vs Getafe EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Importante duelo sabatino en el marco de la Jornada 28 de LaLiga 2022-23, cuando la Real Sociedad busque seguir con aspiraciones de Champions League, al recibir al Getafe que quiere escapar de la zona de descenso.

Hora y Canal Real Sociedad vs Getafe

Sede: Reale Arena, San Sebastián, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México y Centroamérica, ESPN y Star+ en Brasil y Argentina, Star+ en el resto de Sudamérica, ESPN+ en Estados Unidos.

Real Sociedad vs Getafe EN VIVO

La gran temporada de la Real Sociedad lo tiene peleando en lo más alto de la tabla, hasta el momento en la cuarta posición, lo que le daría el pase a la Champions, por lo que un triunfo ante los azulones, sería de vital importancia para continuar con ese objetivo.

Sin embargo, los txuri urdin arrastran una mala racha, pues solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Liga y su último duelo se contó como derrota ante el Villarreal, por lo que les urge un triunfo que les recomponga el camino.

Por su parte, el Getafe liga cuatro partidos sin caer en Liga, hecho que les dió un respiro en la lucha por no descender, por lo que ganar en Anoeta sería un gran paso rumbo a la salvación.

Los de Madrid no han tenido una buena temporada y marchan solo tres puntos arriba de los puestos de descenso, pero viajarán a Anoeta tratando de conseguir su quinta victoria en las últimas ocho visitas a la Real, conjunto al que le ha ganado más veces que a cualquier otro en tosa su historia en LaLiga.

Tanto la Real Sociedad como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Txuri-Urdin en la cuarta posición con 48 puntos, mientras que los Azulones son catorceavos con 30 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Getafe.

