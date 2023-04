West Ham vs Arsenal EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver, Jornada 31 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Duelo londinense el que nos espera el domingo 16 de abril siguiendo con la jornada 31 de la Premier League 2022-2023, cuando el West Ham United reciba la visita del Arsenal, en un duelo que podría resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Hora y Canal West Ham vs Arsenal

Sede: London Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Arsenal EN VIVO

Los Hammers han tenido una temporada difícil, pues casi desde el principio se han mantenido luchando por no descender y el duelo ante el líder será clave en sus aspiraciones, sobre todo, luego de los triunfos de Bournemouth y Wolverhampton.

Con 30 puntos, los de David Moyes necesitan una victoria que los ayude a tomar oxígeno, pues en caso de perder, podrían caer ponerse en serios problemas de cara a la salvación. West Ham viene de vencer como visitante al Fulham la semana pasada y de sacar un empate de su visita a Bélgica por la Conference League.

Por su parte, el Arsenal viene de perder puntos por primera vez en ocho partidos, al igualar como visitante frente el Liverpool, por lo que buscarán regresar al camino del triunfo frente a los Hammers y así evitar que el Manchester City se acerque más.

Los de Mikel Arteta siguen soñando con el título de la Premier League y para ello deberán conseguir el triunfo en casa del West Ham, equipo que solo lo ha derrotado tres veces como local desde 1992, racha que tendrán que ampliar para aspirar a romper su sequía de 19 años.

Tanto el West Ham como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que estamos entrando ya a la recta final de la temporada y ambos necesitan apretar el paso rumbo a sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Hammers en la quinceava posición con 30 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 73 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Arsenal.

