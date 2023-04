[Vídeo] Rodrygo reveló la razón por la cuál celebró como Cristiano Ronaldo

Champions League 2022-2023

El Real Madrid vuelve a estar en unas semifinales de la UEFA Champions League y el brasileño Rodrygo volvió a ser figura en un compromiso en el que su equipo no fue fuertemente exigido.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti derrotaron al Chelsea por 0-2 en el Stamford Bridge gracias a dos anotaciones de Rodrygo que celebró a lo Cristiano Ronaldo en una de ellas.

Posterior al compromiso, el futbolista de 22 años se refirió a su celebración y declaró que primero pensó en hacer una celebración distinta, pero al final se le vino a la mente CR7.

«Bueno, primero pensé en resvalar con la rodilla pero tengo una pequeña inflamación y no podía hacer eso, y luego me vino a la cabeza mi ídolo que es Cristiano y no sé, dije: ‘bueno, voy a hacer la de Cristiano'», dijo Rodrygo al termino del partido.

