Real Madrid vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche cargada de emociones, nostalgia y despedidas. Este domingo, el Real Madrid recibe al Athletic Club en el último partido de ambos en LaLiga 2025-26, un duelo donde ya no hay títulos ni puestos europeos en juego, pero sí muchísimo orgullo.

Será el cierre de una temporada complicada para los merengues, marcada por el subcampeonato y una profunda crisis interna que podría terminar con el regreso de José Mourinho al banquillo blanco. Además, todo apunta a que será el último partido de Álvaro Arbeloa al frente del club.

Real Madrid quiere despedirse con dignidad en el Bernabéu

El conjunto madridista ya tiene asegurado el segundo lugar de la tabla y matemáticamente no puede aspirar a más. Sin embargo, después de perder el campeonato frente al eterno rival, la presión sobre el equipo sigue siendo enorme.

La misión del Madrid es clara: cerrar el torneo con una victoria ante su afición y regalar una última alegría en un Santiago Bernabéu donde han sido prácticamente imbatibles durante toda la campaña.

A pesar de los problemas colectivos, el talento individual sigue siendo el principal argumento merengue para sacar adelante partidos cerrados. El entorno, eso sí, continúa caliente tras una temporada sin títulos importantes y con muchas dudas alrededor del proyecto.

Athletic Club también vive una despedida importante

Enfrente estará un Athletic Club que tampoco pelea ya por competencias europeas. Los leones llegan ubicados en la zona media de la tabla con 45 puntos y con la intención de cerrar el campeonato dando un golpe de autoridad en uno de los estadios más complicados del mundo.

El partido también marcaría la despedida de Ernesto Valverde, quien dejaría el banquillo rojiblanco antes de un posible relevo encabezado por Edin Terzić.

Además, el Athletic buscará romper una larga sequía en la capital española, ya que no gana en el Bernabéu desde enero de 2021.

Un duelo lleno de presión, orgullo y emociones

Aunque el contexto competitivo ya no define nada en la clasificación, el partido tiene ingredientes suficientes para regalar un gran espectáculo. El Madrid quiere evitar una despedida amarga frente a su gente, mientras que el Athletic intentará arruinar la noche blanca y despedir a Valverde con un resultado histórico.

Se espera un encuentro intenso, con momentos de mucha tensión emocional y dos equipos decididos a cerrar el año con dignidad.

Pronóstico Real Madrid vs Athletic Club

El escenario favorece al conjunto merengue por calidad individual y localía, aunque las dudas futbolísticas siguen presentes alrededor del equipo blanco.

El Athletic suele competir bien en este tipo de escenarios, pero romper la racha negativa en el Bernabéu luce complicado.

Nuestro pronóstico:

El Real Madrid se quedará con la victoria 2-1 frente al Athletic Club en un partido cerrado y cargado de emociones.

¿Cuál es tu pronóstico para el último partido de la temporada en el Bernabéu?

Last modified: mayo 23, 2026