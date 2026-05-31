Brasil vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

🔥 BRASIL VAPULEÓ A PANAMÁ EN EL MARACANÁ



🔜🏆 En un amistoso previo al Mundial, fue triunfo 6-2 para los dirigidos por Ancelotti.



👉🏻 La Canarinha comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia. pic.twitter.com/sPwCUmjvgT — Diario Olé (@DiarioOle) May 31, 2026

¿La reconciliación de la Verdeamarela o un Maracanazo histórico de Panamá? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos traslada este domingo al mítico Estadio Maracaná cuando la selección de Brasil reciba a los Canaleros en un partido amistoso de alta tensión! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El gigante de Sudamérica necesita con urgencia convencer a su afición, mientras que los centroamericanos viajan sin complejos buscando escribir una página dorada de su historia.

La selección de Brasil llega a este compromiso bajo la lupa y con la necesidad de sanar heridas de la mano de Carlo Ancelotti. El inicio del estratega italiano no ha sido el esperado, terminando las eliminatorias de la CONMEBOL en un impensable quinto lugar tras caer ante Bolivia y sembrando dudas en marzo al perder contra Francia.

Con bajas sensibles en su pareja de defensas centrales titulares, la Seleção confía en el peso de su localía y en la magia de sus atacantes para regalarse una victoria que encienda el entusiasmo de la torcida.

Pero cuidado, que enfrente está una selección de Panamá que llega con los ánimos por las nubes. Los dirigidos por Thomas Christiansen sellaron su boleto al Mundial de forma invicta en la tercera ronda de la CONCACAF y han demostrado un crecimiento bárbaro en la región.

Los Canaleros saben perfectamente que la estadística está en su contra, pues nunca le han podido ganar a Brasil en toda su historia, pero saldrán a la cancha del Maracaná con el cuchillo entre los dientes para aprovechar las dudas defensivas del rival y dar la gran sorpresa del año.

Los pronósticos esperan que el peso del Maracaná y la tremenda calidad ofensiva de la canarinha terminen imponiendo condiciones, proyectando una victoria brasileña a pesar de los experimentos tácticos en la defensa.

Nuestro pronóstico: Triunfo de Brasil 2-0 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 31, 2026