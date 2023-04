Manchester City vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 22 de abril en las semifinales de la FA Cup 2022-2023 cuando el Manchester City busque imponer su jerarquía y calidad buscando un nuevo título, pero tendrán que medirse al Sheffield que intentará dar la gran campanada en el mítico Wembley–

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 4:15 pm de Reino Unido. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Manchester City está teniendo una gran temporada poniéndose cerca de obtener la cima de la Premier League, mientras que el pasado miércoles empataron 1-1 en su visita al Bayern Múnich para sellar su boleto a las semifinales de la Champions League.

Los Citizens no tuvieron problemas en los cuartos de final de la Copa donde aplastaron 6-0 al Burnley con hat-trick de Erling Haaland, doblete de Julián Álvarez y uno más de Cole Palmer.

Por su parte, el Sheffiled ha sido una de las revelaciones de la competencia al meterse a estas semifinales proviniendo de la Championship dodne está haciendo muy bien las cosas al ser sublíder El pasado martes vencieron al Bristol City con solitaria anotación de McAtee.

The Blades tuvo un gran duelo en cuartos de final de esta FA Cup donde se midieron al Blackburn Rovers en un duelo que perdían 1-2, hasta que al 81 Oliver McBurnie puso el 2-2 y al 90+1 Tommy Doyle les dio el triunfo y la clasificación.

Tanto el Manchester City como el Sheffield saben de la importancai de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a la gran final de la competencia. Los Citizens son claros favoritos, pero los Sables saldrán sin mucho que perder por la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Sheffield.

