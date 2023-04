Liverpool vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos la actividad de este sábado 22 de abril en la jornada 32 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro tras el gris momento que viven, pero recibirán a un Nottingham Forest que está desesperado intentando sorprender en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Nottingham Forest

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Liverpool vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Liverpool ha sido una de las grandes decepciones del torneo peleando en media tabla, lejos de sus objetivos. En 30 duelos suman 13 victorias, 8 empates y han caído en 9 choques.

Los Reds vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Leeds United logrando aplastarlos 1-6 con dobletes de Mohamed Salah y Diogo Jota, así como goles de Cody Gakpo y Darwin Núñez.

Por su parte, el Nottingham Forest ha tenido un torneo muy duro que los tiene en zona de descenso urgidos de sumar cuanto antes. Ellos suman 6 triunfos, 9 empates y han perdido en 16 juegos tras 31 jornadas.

El equipo de Keylor Navas viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester United siendo superados 0-2.

Tanto el Liverpool como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos que son bastante diferentes; en la tabla general encontramos a los Reds como octavos con 47 puntos, mientras que Tricky Trees está en el puesto 18 con 27 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Nottingham Forest.

