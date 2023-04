Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Partidazo de poder a poder nos espera este domingo 23 de abril en la jornada 30 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Barcelona busque volver a la senda del triunfo y prácticamente asegurar el título, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que viene en un gran momento listos para llevarse el botín completo de su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports (DirecTV) en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una gran temporada que los tiene perfilados rumbo al título, ya que después de 29 jornadas suman 23 victorias, 4 empates y han caído derrotados en solamente 2 juegos, aunque llegan con un par de empates consecutivos.

Los Blaugranas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Getafe igualando 0-0, en lo que fue su tercer juego seguido sin gol.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada irregular, aunque han venido con paso ascendente intentando amarrar su boleto a la próxima Champions. Ellos suman 18 triunfos, 6 empates y han perdido en 5 choques.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Almería logrando superarlos 2-1 con doblete de Antoine Griezmann.

Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo a la recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como líderes con 73 puntos, mientras que lso Colchoneros son terceros con 60 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Atlético de Madrid.

