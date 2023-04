Mallorca vs Getafe EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Continúa la actividad de la fecha 30 de LaLiga 2022-23 este domingo 23 de abril con el duelo entre el Mallorca y el Getafe en la cancha del Son Moix en la lucha por la salvación.

Hora y Canal Mallorca vs Getafe

Sede: Estadio Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. Star+ e ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Getafe EN VIVO

El conjunto de Javier Aguirre ha conseguido una fabulosa racha que lo tiene muy lejos de la zona de descenso, pues marchan décimos con 37 unidades, a nueve de la zona roja, por lo que un triunfo en casa, podría darles mucha más tranquilidad de cara a la recta final.

Los «Bermellones» ligan tres partidos sin conocer la derrota y su triunfo en la fecha anterior de visita ante el Celta, sirvió para que el entrenador mexicano alcanzara los 50 puntos en 38 encuentros dirigidos, una cifra bastante alta y que tiene a la afición de Mallorca muy contenta con el trabajo del estratega tricolor.

Por su parte, el Getafe logró un respiro la jornada pasada, tras arrebatarle un punto al líder Barcelona y aunque no se alejaron del todo de la zona de descenso, por lo menos se mantendrán fuera de ella por una jornada más tras los resultados de sus rivales directos.

Un triunfo de los Azulones pondría mas tierra de por medio entre ellos y los principales candidatos a perder la categoría, por lo que su visita a Palma de Mallorca, (donde han ganado tres de sus últimos cuatro partidos) adquiere mucha relevancia.

Tanto el Mallorca como el Getafe saben de al importancia de este partido en la lucha por la salvación en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Piratas en la onceava posición con 37 puntos, mientras que los Azulones están en el lugar 16 con 31 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Getafe.

