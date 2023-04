Chelsea vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la actividad de la jornada 33 de la Premier League 2022-2023 este miércoles 26 de abril con un gran partido donde el Chelsea buscará tomar un respiro tras el momento crítico que viven, pero recibirán a un Brentford que saldrá decidido a sumar en su visita a Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Brentford

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 7:$5 pm de Inglaterra. 12:45 pm México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN Play Sur en Sudamérica. DAZN en España.

Chelsea vs Brentford en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña muy complicada siendo una de las grandes decepciones, ya que en 31 jornadas suman 10 victorias, 9 empates y han perdido en 12 choques, aunque no tuvieron actividad este fin de semana y esperan haber aprovechado esos días extra.

Los Blues tuvieron actividad por última vez el martes de la semana pasada cuando cayeron en casa 0-2 ante el Real Madrid para quedar eliminados de la Champions League.

Por su parte, el Brentford ha tenido una temporada buena para sus expectativas estando lejos de la zona de descenso. Ellos suman 10 triunfos, 14 empates y únicamente han caído en 8 juegos.

Las Abejas vienen de un amargo empate en la jornada del pasado sábado cuando recibieron al Aston Villa en un duelo que parecía ganarían con gol de Ivan Toney, pero a 3 minutos del final los igualaron.

Tanto el Chelsea como el Brenford saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Blues en la onceava posición con 39 puntos, mientras que las Abejas son décimas con 44 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Brentford.

