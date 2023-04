[Video] Resultado, Resumen y Goles Chelsea vs Real Madrid 0-2 Cuartos de Final Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Chelsea en Stamford Bridge por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2022-2023.

El partido arrancó con presión del Chelsea que era el que iba al frente, a los 10 minutos N’Golo Kanté fallaba una clara, los Merengues respondieron al 18 con disparo de Rodrygo que reventaba el poste, pero tras eso no hubo mucho que contar, los Blues eran los que intentaban, pero el Real Madrid se veía muy cómodo esperando alguna oportunidad, los minutos pasaban y al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, pero todo terminó al 58 cuando Rodrygo llegó a linea de fondo sirviendo a Benzema que no pudo conectar, la pelota le quedó a Vinicius que se la puso en «bandeja de oro» a Rodrygo que frente el arco no perdonó el 0-1 de los Merengues, con el 0-3 global el Chelsea se fue con todo, pero de nueva cuenta no generaban nada al ataque y en un contragolpe al 80 Fede Valverde sirvió a Rodrygo que anotó su doblete para el 0-2 final.

Así, el Real Madrid logró su boleto a las semifinales de la Champions League con contundente global 4-0 y se medirá, muy probablemente, al Manchester City, mientras que Chelsea despide una terrorífica temporada. Los Merengues recibirán al Celta el sábado en LaLiga. Chelsea 0-2 Real Madrid.

