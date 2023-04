Roma vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Serie A 2022-23

Serie A

Partido sumamente atractivo nos espera este sábado 29 de abril siguiendo con la jornada 32 de la Serie A 2022-2023, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y recuperar su puesto de Champions, pero recibirán al Milán que necesita sumar en su visita al Olímpico.

Hora y Canal Roma vs Milán

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Roma vs Milán en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una temporada con muchos altibajos y necesitan apretar el paso en esta recta final si quieren llegar a zona de Champions. Después de 31 jornadas suman 17 victorias, 5 empates y han caído en 9 juegos.

La Loba viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Atalanta siendo superados 3-1.

Por su parte, el Milán igual ha tenido un torneo irregular, aunque ha venido a más en las últimas jornadas intentando mantenerse en zona de Champions. Ellos suman 16 victorias, 8 empates y han perdido en 7 compromisos.

Los Rossoneris vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Lecce logrando superarlos 2-0 con doblete de Rafael Leao.

Tanto la Roma como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ya rumbo a la recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a la Loba en la quinta posición con 56 puntos, mismas unidades que suma Il Diavolo que ocupa la cuarta posición de la Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Milán.

Last modified: abril 28, 2023

