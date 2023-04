Brentford vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 29 de abril en la jornada 34 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brentford busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Nottingham Forest que saldrá urgido de ganar en su visita al Gtech Community.

Hora y Canal Brentford vs Nottingham Forest

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Brentford vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Brentford ha tenido una buena temporada peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 33 jornadas cosechan 11 victorias, 14 empates y han sido vencidos en 8 juegos.

Las Abejas vienen de una gran victoria a media semana cuando visitaron al Chelsea logrando superarlos 0-2 con un autogol y anotación de Bryan Mbeumo.

Por su parte, el Nottingham Forest ha tenido un torneo difícil luchando en la parte baja, les urge sumar para alejarse del descenso. Ellos cosechan 7 triunfos, 9 empates y han caído en 17 choques.

Los equipos de Keylor Navas vienen de una gran victoria a media semana logrando superar 3-1 al Brighton con un autogol y anotaciones de Danilo y Morgan Gibbs-White.

Tanto el Brentford como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a las Abejas en la novena posición con 47 puntos, mientras que Tricky Trees está en el puesto 17 con 30 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brentford vs Nottingham Forest.

