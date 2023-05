Salernitana vs Fiorentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Serie A 2022-23

Serie A

Se abren las emociones de la jornada 33 de la Serie A 2022-2023 este miércoles 3 de mayo con un gran partido donde el Salernitana buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que prácticamente les garantice la salvación, pero recibirán a la Fiorentina que intentará imponer condiciones en su visita al Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Fiorentina

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Salernitana vs Fiorentina en VIVO

El cuadro del Salernitana ha cumplido con una gran temporada al mantenerse fuera de la zona de descenso, además viven un gran momento con 9 partidos sin perder, eso los tiene con 7 triunfos, 13 empates y 12 partidos perdidos.

El equipo de Memo Ochoa, con una gran actuación del mexicano, viene de un valiosísimo empate el pasado domingo cuando visitaron al Napoli en un duelo que perdían, hasta que al 82 Boulaye Dia puso el 1-1 final.

Por su parte, la Fiorentina ha tenido un torneo irregular peleando en medias, lejos del descenso, pero igual lejos de competencias europeas. Ellos suman 12 victorias, 9 empates y han caído en 11 choques.

La Viola viene de una gran victoria en la jornada del pasado domingo cuando aplastaron 5-0 a la Sampdoria con goles de Gaetano Castrovilli, Domilson Cordeiro, Alfred Duncan, Christian Kouamé y Aleksa Terzic.

Tanto el Salernitana como la Fiorentina saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a I Granate en la posición 14 con 34 puntos, mientras que La Viola es noveno con 45 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Fiorentina.

