Milán vs Fiorentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Serie A 2025-26

Milán vs Fiorentina

Atención, porque el gigante rossonero está despertando.

Con seis partidos invicto en todas las competiciones, el AC Milan quiere confirmar que su recuperación va en serio cuando reciba a una Fiorentina en crisis este domingo en San Siro.

El regreso de Massimiliano Allegri ha cambiado la cara del Milan, mientras que su exentrenador Stefano Pioli se hunde con una Viola que no levanta cabeza.

🔴⚫ Milan: la solidez de Allegri devuelve la ilusión

El empate 0-0 ante la Juventus antes del parón internacional cortó una racha de cinco triunfos consecutivos, pero el Milan sigue siendo el equipo más sólido de Italia. Cuatro porterías en cero en seis jornadas y un bloque táctico que recuerda a los grandes años del club.

Allegri ha devuelto el orden, la calma y la eficiencia. Sin compromisos europeos y con Modric manejando los tiempos, el equipo luce fresco, enfocado y peligroso.

El mensaje del técnico es claro: “Nada de hablar del Scudetto”, pero los aficionados ya empiezan a soñar.

Sin Pulisic ni Rabiot, Allegri podría apostar por Santiago Giménez junto a Rafael Leao, un ataque con pegada y movilidad.

Leao, de hecho, ya le ha marcado cuatro veces a la Fiorentina, incluido su primer gol en Serie A en 2019.

🟣 Fiorentina: Pioli vive su peor momento

En el otro extremo, la Fiorentina no ha ganado en seis fechas, su peor inicio desde 1977.
Aunque Moise Kean encendió una chispa ante la Roma, la Viola terminó cayendo 2-1 y sigue atrapada en una espiral sin rumbo.

Pioli, que dirigirá su partido número 500 en Serie A, está bajo una presión enorme.

El exentrenador del Milan podría perder su puesto si vuelve a caer en San Siro.
A su favor, domina el historial ante Allegri (15 victorias a 2), pero ni la estadística lo salva del mal momento.

⚔️ Pronóstico final

Todo apunta a un partido cerrado y táctico, pero con el Milan imponiendo su autoridad en casa.
Pronóstico: AC Milan 1-0 Fiorentina.

El equipo de Allegri no deslumbra, pero gana, defiende y compite. Y eso, en Italia, vale oro.

