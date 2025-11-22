Fiorentina vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Serie A 2025-26

Serie A

La Juventus, aún en búsqueda de identidad bajo el mando de Luciano Spalletti, visita este sábado a una Fiorentina en crisis absoluta y hundida en el fondo de la tabla. El choque en el Stadio Artemio Franchi llega cargado de urgencia para ambos equipos: uno intentando reencauzar su temporada y el otro desesperado por conseguir su primera victoria de la Serie A 2025-26.

Juventus: invicta con Spalletti, pero sin convencer

El reciente empate 0-0 en el Derby della Mole dejó a la Juventus en la sexta posición y con la sensación de que el equipo sigue lejos de su mejor versión. Aunque Spalletti mantiene su invicto desde que tomó el mando, la realidad es contundente:

La Juve solo ha ganado dos de sus últimos doce partidos .

. En Champions suma apenas tres puntos en cuatro jornadas , complicando su camino hacia octavos.

, complicando su camino hacia octavos. La producción ofensiva ha sido irregular, pese a las oportunidades claras de jugadores como Kenan Yildiz y Weston McKennie en el derbi.

Spalletti enfrenta una reconstrucción compleja, con la presión de mantener al club en zona Champions y evitar otro año de decepciones.

El técnico también lidia con problemas en defensa:

Bremer sigue lesionado.

Rugani acaba de entrar en la lista de bajas.

Esto obligará a mover piezas en la zaga en una visita históricamente incómoda.

En ataque, la principal incógnita es Dusan Vlahovic, que regresó del parón con molestias en el aductor. Si recibe el alta, peleará por la titularidad con Jonathan David y Lois Openda.

Fiorentina: colista, con peor defensa de la liga y estrenando técnico

La situación de la Fiorentina es alarmante. El equipo es último de la Serie A, todavía sin sumar una victoria en 13 jornadas, y con la defensa más goleada de la competencia.

Paolo Vanoli debutó la semana pasada tras reemplazar a Stefano Pioli, pero su primer partido no dejó señales de mejoría. La Viola empató 2-2 con el Genoa tras remontar, pero volvió a mostrar fragilidad defensiva que la ha convertido en la peor zaga del torneo.

La Fiorentina recibe más de dos goles por partido ,

, Y no gana desde primavera, cuando había goleado 3-0… precisamente a la Juventus.

A esto se suman bajas clave:

Robin Gosens

Christian Kouamé

Tariq Lamptey

Además, Oihan Sancet es duda importante pese a haber regresado a los entrenamientos.

La delantera podría quedar en manos de Moise Kean, ex-Juve, ya recuperado, o de Roberto Piccoli, autor de su primer gol liguero en la última jornada.

Un duelo caliente… más allá del fútbol

La rivalidad tiene raíces históricas profundas, especialmente por estrellas que dejaron Florencia rumbo a Turín (el caso Baggio es el más emblemático). El ambiente suele ser hostil y este año no será la excepción: la Fiorentina está desesperada por reaccionar y la Juve necesita consolidar la era Spalletti.

Pronóstico

Fiorentina 0-2 Juventus

La Fiorentina llega con la peor defensa del campeonato, sin victorias, sin confianza y con presión creciente. Aunque la Juventus no convence, tiene más recursos y mayor estabilidad. Si Vlahovic está disponible, el factor emocional podría pesar aún más en su vuelta al Franchi.

En un duelo cargado de tensiones, la Juve debería imponer su superioridad y sumar tres puntos necesarios para no perder de vista la parte alta de la tabla.

