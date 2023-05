UFC 288 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Sterling vs Cejudo en Directo?

UFC

UFC 288: Sterling vs. Cejudo se dirige a la costa este de los EE. UU. este sábado 6 de mayo y comenzará a una hora de inicio típica desde Newark, Nueva Jersey.

La cartelera principal de PPV estará encabezada por una pelea por el título de peso gallo entre el campeón, Aljamain Sterling, y el rey que no se retira y que deliberadamente perdió su corona, Henry Cejudo. Aljo ha estado desafiando las probabilidades en su carrera por el campeonato de las 135 libras, y ahora se dirige a su tercera defensa del título. En cuanto a su retador, Cejudo colgó los guantes como campeón en 2020, pero ahora busca recuperar su trono después de tres años de retiro.

El evento co-estelar de la noche tendrá la pelea de un posible contendiente #1 por el título de peso welter cuando el #4 de UFC, Belal Muhammad, se mida con el #5, Gilbert Burns. Digo posible porque el presidente de UFC, Dana White, dejó en claro que él elige las peleas por el título después de la segunda victoria de Leon Edwards sobre el ex campeón Kamaru Usman. Muhammad se encuentra actualmente en una impresionante racha invicta de nueve peleas, y ha estado llamando a todos los que están delante de él en el ranking en un intento por llegar a una oportunidad por el título. Frente a él estará un ex retador al título en Burns, quien ha obtenido victorias consecutivas sobre Neil Magny y Jorge Masvidal.

El UFC anunció que perdimos una intrigante competencia de peso pluma entre Bryce Mitchell y Movsar Evloev, luego de una lesión no revelada de Bryce. Con cinco días de anticipación, el recién llegado a UFC Diego Lopes intervendrá para enfrentar al peleador de 145 libras clasificado #10 de la promoción en Evloev. Esta es una gran apuesta para Movsar. Está contratando a alguien desconocido, con poca anticipación y con muy pocas ventajas fuera de un cheque de pago. En cuanto a Lopes, este es prácticamente un escenario en el que todos ganan. Incluso en una derrota, una actuación sólida de Diego contra alguien del calibre de Evloev podría impulsar drásticamente su valor.

Todo el evento se lleva a cabo en el Prudential Center en Newark, NJ.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 288?

Fecha: sábado 6 de mayo

Primeras Preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 5 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ PPV en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 288

Cartelera principal (10:00 p. m. ET en ESPN+ PPV)

Aljamain Sterling vs Henry Cejudo: título de peso gallo

Gilbert Burns vs Belal Muhammad: peso welter

Jéssica Andrade vs Xiaonan Yan: peso paja

Movsar Evloev vs Diego Lopes: peso pluma

Kron Gracie vs Charles Jourdain: peso pluma



Preliminares (8:00 p. m. ET por ESPN+)

Drew Dober vs Matt Frevola: peso ligero

Devin Clark vs Kennedy Nzechukwu: peso semipesado

Khaos Williams vs Rolando Bedoya: peso welter

Marina Rodríguez vs Virna Jandiroba: peso paja

Primeras preliminares (6:00 p. m. ET por ESPN+)

Braxton Smith vs Parker Porter: peso pesado

Phil Hawes vs Ikram Aliskerov: peso medio

Zhalgas Zhumagulov vs Rafael Estevam: peso mosca

Claudio Ribeiro vs Joseph Holmes: peso mediano

Daniel Santos vs Johnny Muñoz Jr: peso gallo

Cómo ver UFC 288: Sterling vs Cejudo

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 288 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 6:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 288 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 288 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 288 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 288 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran cartelera de UFC con peleas que podrían marcar la pauta de lo que vendrá en la segunda mitad del año, es verdad que no hay nombres tan «grandes» como en otras ediciones, pero seguramente tendremos muchas emociones.

