UFC 288: Aljamain Sterling vs Henry Cejudo EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

El campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, defenderá su cinturón de las 135 libras contra el ex campeón de división Henry Cejudo en el evento principal de pago por ver (PPV) de UFC 288 este sábado 6 de mayo desde el interior del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Durante la preparación para su aventura de cinco rouunds, ambos peleadores han compartido abiertamente su deseo de deshacerse de la categoría de peso de 135 libras para ir por el cinturón de peso pluma, actualmente en manos del asesino australiano Alexander Volkanovski.

Entonces, ¿por qué debería importarnos la división de peso gallo?

Sterling (22-3) capturó la corona con una descalificación contra Petr Yan en UFC 259, luego retuvo el título con una victoria por decisión dividida por la mínima en su revancha de “No Mercy”. Lo que siguió fue una victoria por nocaut técnico sobre el ex campeón TJ Dillashaw, quien se lastimó el hombro y básicamente se autodestruyó, haciendo gran parte del trabajo pesado para su evento coestelar de UFC 280. “Funk Master” ganó de manera justa, pero a diferencia de Volkanovski, Sterling no ha estado arrasando en la división ni limpiando la mitad superior del Top 10 de peso gallo.

De hecho, Sterling dijo anteriormente que «probablemente subiría a 145» mucho antes de que su pelea de Cejudo fuera reservada.

“Es muy probable que ese sea el camino, pero solo voy a ver cómo va esta pelea, cómo va el corte de peso”, dijo Sterling a The Fighter vs. The Writer. “Al final del día, dependiendo de cómo vaya esto y la dificultad, creo que hasta ahora he hecho un mejor trabajo para controlar mi peso. Esta podría incluso ser la última. Creo que solo depende de cómo funcione todo. Hacer 135 no es fácil. Lo hago. Paga las cuentas. Es mi trabajo. Veremos que pasa. No es fácil. Estoy envejeciendo, 33 años, reduje alrededor de 168 [libras], a veces tengo ’65 a ’68, a veces ’70 reduciéndolo. Cuando no estoy entrenando, eso es lo que camino, ese es mi estado natural y no estoy gordo o fuera de forma buscando un perfil de luchador. Pero para reducir, pierdo mucho para llegar a este peso, y siento que mi cuerpo se ha vuelto más difícil para llegar a la categoría de peso. Así que ya veremos. Lo estoy tomando día a día, pelea por pelea, y luego podemos tomar una decisión, y me encantaría ver a mi chico Merab (Dvalishvili) tener una oportunidad por el título”.

Dvalishvili actualmente ocupa el puesto número 1 en la división de peso gallo, pero prometió no pelear nunca contra Sterling porque son amigos y compañeros de equipo. Detrás de «La Máquina» está el favorito de los fanáticos Sean O’Malley, seguido por el renaciente Cory Sandhagen, el luchador Yan y el veterano Marlon Vera. Una victoria de Sterling probablemente establecería una defensa del título de O’Malley en algún momento a finales de este año, mientras que una victoria de Cejudo podría enviarlo a la batalla contra Dvalishvili.

“Triple C” prefiere tener una pelea de “puesta a punto” contra O’Malley antes de desafiar a Volkanovski.

“Voy a eliminar a [Sterling] primero y luego iré tras Ronald McDonald”, le dijo Cejudo a Megan Anderson. “Así es, Sean O’Malley. Una vez que termine con [esos] dos ajustes, iré tras Alexander ‘The Average’. Soy el ‘Triple C’, busco convertirme en ‘C4’. Sé que me respetas, Alexander Volkanovski, pero cuando llegue ese momento verás una versión diferente de mí mismo. Continúa cuidando ese cinturón porque ese cinturón será mío”.

Al igual que Sterling, Cejudo (16-2) no se ha consolidado como un campeón dominante. Después de ganar el título vacante contra el desvanecido Marlon Moraes en UFC 238, el olímpico defendió su correa de 135 libras al detener a Dominick Cruz en UFC 249, con un poco de ayuda de Keith Peterson, bebedor de cerveza y fumador de cigarrillos. Después de eso vino una pausa de tres años y una pelea por el título inmediata contra Sterling. Una victoria sobre «Funk Master» sin duda sería impresionante… pero ¿sería suficiente para justificar una grieta en el mejor peleador libra por libra en UFC?

“Escucha, se retiró”, dijo el presidente de UFC, Dana White, después de que Cejudo comenzara a chirriar por primera vez en 2021. otros chicos que han estado allí? Es una conversación difícil”.

Y no parece que Volkanovski esté mirando por encima del hombro.

“Quédate en tu carril, Henry, vamos compañero”, dijo Volkanovski previamente a Submission Radio. “Él llegó a 145, ya sabes, nuevamente, debes ser rápido en esta división, pero aún somos rápidos y somos otro tipo de bestia poderosa. Y somos una división apilada, muchos muchachos muy duros en nuestra división que no creo que quiera nada de eso. Pero tal vez le dé una oportunidad, tal vez UFC le permita hacerlo. Pero sí, eso cambiará rápidamente”.

UFC ha estado dispuesto a otorgar peleas de «campeones campeones» en ciertos casos, pero no siempre funcionan como se esperaba. Volkanovski no pudo derrotar al campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 284 en Perth. Del mismo modo, el capo de peso mediano Israel Adesanya no pudo vencer a Jan Blachowicz en su pelea por el título de peso semipesado en UFC 259.

También sería bueno mantener la integridad de la división en las 135 libras y un poco de estabilidad con el campeonato de peso gallo. Es difícil conseguir cualquiera de los dos si los principales nombres de la promoción están más preocupados por dominar una división diferente. Si no les importa el futuro del título de peso gallo, que comienza en UFC 288 en “The Garden State”, ¿por qué deberían hacerlo los aficionados?

UFC 288: Aljamain Sterling vs Henry Cejudo EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

