Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 2 Semifinales Conferencia NBA 2023

Baloncesto

LeBron James y Stephen Curry iniciaron su quinta serie de playoffs entre sí el martes, y cuando el polvo se asentó, Los Angeles Lakers lograron derrotar a los Golden State Warriors y tomaron una sorprendente ventaja de 1-0 fuera de casa. Si bien James es el cabeza de cartel de su equipo, la estrella indiscutible de la victoria del Juego 1 fue Anthony Davis, quien acumuló 30 puntos, 23 rebotes, cinco asistencias y cuatro bloqueos en la victoria.

A pesar de que los Warriors estaban en casa, el juego no se jugó exactamente en igualdad de condiciones. Los Lakers habían estado descansando desde el viernes después de despachar a los Memphis Grizzlies en seis juegos. Los Warriors, por otro lado, necesitaban un Juego 7 el domingo para encargarse de los Sacramento Kings. Ese poco más de descanso llevó a los Lakers hasta el martes, pero ahora ambos equipos ingresan al Juego 2 en las mismas condiciones. Aquí está todo lo que necesitas saber antes del Juego 2.

Hora y Canal Warriors vs Lakers

Sede: Chase Center, San Francisco, California, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm de México y Centroamérica. 6:0 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica y Estados Unidos.

Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers en VIVO

Lakers: Davis estuvo excelente en el Juego 1, pero LeBron James tuvo problemas para hacer tiros en suspensión una vez más el martes. En sus últimos seis juegos de playoffs, solo ha acertado seis de sus 41 intentos de triples. Esto no habría sido un problema en su mejor momento, pero la lesión en el pie por la que James está jugando actualmente le ha dificultado mucho llegar a la canasta. Si James no puede hacer tiros en salto y no puede llegar al aro, será increíblemente difícil para él anotar suficientes puntos para que los Lakers ganen esta serie.

Warriors: Golden State trató de mantener su gran alineación titular en el Juego 1 con Draymond Green y Kevon Looney en la cancha. Falló en ambos extremos del piso. Ofensivamente, permitió a los Lakers ayudar agresivamente a dos no tiradores. Defensivamente, no logró frenar a Anthony Davis, quien destruyó a Golden State durante 44 minutos. Ahora Golden State tiene que tomar una decisión: ¿sacrifica tamaño y defensa para espaciar la cancha y hacerles la vida más difícil a los Lakers en defensa? ¿O se quedan con lo que los trajo aquí?

Predicción Warriors vs Lakers

Los Warriors tuvieron marca de 33-8 en casa en la temporada regular. La derrota del Juego 1 tuvo sentido debido a su desventaja de descanso. Pero en un juego con ambos equipos en el mismo horario, Golden State debería tener una gran ventaja. Y eso debería adaptarse bien a los Lakers. Solo necesitaban ganar un juego fuera de casa para ganar la serie. Así es como se encargaron de los Grizzlies, después de todo, así que espera que los Warriors regresen y ganen el Juego 2 para empatar la serie.

Pick: Warriors -5

Last modified: mayo 4, 2023

