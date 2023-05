Milán vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2022-23

Serie A

Se abren las emociones de este sábado 6 de mayo con un buen duelo en la jornada 34 de la Serie A 2022-2023, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar uan victoria que les permita mantenerse en carrera por un boleto a la Champions, pero recibirán a la Lazio que intentará salir con vida de su visita al San Siro.

Hora y Canal Milán vs Lazio

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Milán vs Lazio en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una temporada irregular viniendo a menos en las últimas semanas tras ganar solamente uno de sus últimos 5 choques, eso los tiene con 16 triunfos, 10 empates y 7 partidos perdidos, urgidos de ganar en casa.

Los Rossoneri vienen de un milagroso empate el pasado miércoles cuando recibieron al Cremonese en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90+3 Junior Messias puso el 1-1 final.

Por su parte, la Lazio ha tenido un gran torneo peleando en los primeros puestos, pero no pueden aflojar en esta recta final del campeonato. Ellos cosechan 19 triunfos, 7 empates y han caído en 7 juegos.

Las Águilas vienen de una gran victoria en la jornada del miércoles cuando superaron 2-0 al Sassuolo con goles de Felipe Anderson y Toma Basic.

Tanto el Milán como la Lazio saben de la importancia de este partido ya que ambos luchan en los primeros puestos y quieren cerrar con todo; en la tabla general encontramos a Il Diavolo en la sexta posición con 58 puntos, mientras que las Águilas son sublíderes con 64 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Lazio.

