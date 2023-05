Bournemouth vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 6 de mayo con un gran duelo en la jornada 35 de la Premier League 2022-2023, cuando el Bournemouth busque aprovechar su condición de local para seguir con su buen paso y hundir todavía más a un Chelsea que está urgido de ganar en su visita al Vitaly Stadium.

Hora y Canal Bournemouth vs Chelsea

Sede: Vitaly Stadium, Bournemouth, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de DirecTV Sports. Paramount+ en México. NBC Universo en Estados Unidos.

Bournemouth vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Bournemouth ha tenido una buena campaña en términos generales manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero quieren sellar ya su salvación de manera matemática. Después de 34 jornadas suman 11 victorias, 6 empates y han caído en 17 juegos.

Las Cerezas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Leeds logrando superarlos 4-1 con doblete de Jefferson Lerma y goles de Dominic Solanke y Antoine Semenyo.

Por su parte, el Chelsea es la gran decepción del torneo con una temporada para el olvido que los tiene hundidos tras sumar apenas 10 triunfos, 9 empates y 14 juegos perdidos.

Los Blues vienen de un nuevo descalabro el pasado martes cuando visitaron al Arsenal siendo superados 3-1.

Tanto el Bournemouth como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y con ello salvarse del descenso; en la tabla general encontramos a las Cerezas en la treceava posición con 39 puntos, justo debajo de los Blues que también suman 39 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bournemouth vs Chelsea.

Bournemouth vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

