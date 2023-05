Canelo Álvarez vs John Ryder EN VIVO por Internet ¿Dónde ver en Streaming Pelea 2023?

Box

El indiscutible rey del boxeo de peso súper mediano, Saúl “Canelo” Álvarez, intentará hacer un regreso triunfal a suelo mexicano este sábado 6 de mayo cuando se enfrente al retador británico John Ryder en su ciudad natal de Guadalajara.

Se espera que una multitud estimada de 55,000 personas llene el Estadio Akron para una pelea de campeonato al aire libre que es la primera pelea del ícono del boxeo Álvarez en México en casi 12 años.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs John Ryder por Internet en Streaming?

La transmisión del Canelo vs Ryder será por DAZN PPV para los Estados Unidos, mientras que en México se podrá ver por la app de Azteca Deportes y TUDN, así como por Star+ en Latinoamérica. En el resto del mundo irá por DAZN.

Canelo Álvarez vs John Ryder EN VIVO por Internet

Álvarez (58-2-2, 39 nocauts) es el gran favorito para retener sus cinturones WBC, WBA, IBF y WBO contra el retador obligatorio Ryder (32-5, 18 nocauts) en una pelea programada para coincidir con el Cinco de Mayo de México. Fin de semana de fiestas.

El maestro de ceremonias de 32 años está disfrutando la oportunidad de pelear ante los fanáticos en Guadalajara, donde cuando era niño vendía helados en una camioneta junto a su padre antes de convertirse en una superestrella del boxeo.

“Me siento muy orgulloso y feliz de traer esta pelea a Guadalajara y darle a la gente algo de la experiencia que tengo en otros lugares como los mejores del mundo”, dijo Álvarez a los periodistas en un campo de entrenamiento reciente en San Diego.

“Es el momento perfecto. Hace mucho tiempo quería pelear en Guadalajara, pero creo que este es el momento perfecto, la pelea perfecta para traer a Guadalajara”.

Álvarez, considerado por muchos como el mejor peleador libra por libra en el boxeo, se dirige a la pelea después de un 2022 mixto.

‘Nada que perder’ –

Fue bien derrotado por Dmitri Bivol en mayo pasado después de ascender al peso semipesado, antes de lograr una victoria unánime sobre su antiguo rival Gennadiy Golovkin en septiembre.

Más tarde, Álvarez se sometió a una cirugía en la mano izquierda para tratar un problema de ligamentos de larga duración.

Sin embargo, Álvarez insiste en que está listo para anular cualquier sugerencia de que pueda ser una fuerza agotada.

“Estoy muy emocionado de mostrarles a todos que están equivocados”, dijo sobre los críticos. “Estoy muy emocionado y motivado. Ten cuidado con eso.

Álvarez reconoce, sin embargo, que su oponente Ryder, quien se dirige a la pelea con una racha de cuatro victorias consecutivas, no tiene nada que perder.

“Él tiene todo para ganar, nada que perder, ¿verdad?” dijo Álvarez. “Él siempre está ahí, peleando con los buenos peleadores tratando de tener esa oportunidad, y ahora la tiene.

“Va a ser un peligro para mí, pero me siento bien”.

Ryder, de 34 años, se hizo eco de los comentarios de Álvarez.

“La presión está sobre él”, dijo Ryder esta semana. “Siento que puedo disfrutar esto. No hay presión sobre mí, todo depende de él”.

Sin embargo, el hecho es que Ryder, quien prometió adoptar un enfoque agresivo en la pelea del sábado, es un gran perdedor.

Tres de las cinco derrotas en la carrera del londinense han sido contra boxeadores que Álvarez desmanteló enfáticamente: Callum Smith, Rocky Fielding y Billy Joe Saunders. Una victoria de Ryder este fin de semana enviaría ondas de choque a través del mundo del boxeo.

Sin embargo, Ryder está convencido de que se ha ganado el derecho de enfrentarse a Álvarez luego de sólidas victorias el año pasado sobre Zach Parker y Daniel Jacobs.

“He cavado profundo. He hecho lo que tenía que hacer. He trabajado duro para volver a esta posición obligatoria, tomé las peleas correctas en los momentos correctos y estoy muy contento de estar aquí”, dijo Ryder.

“He tenido muchos altibajos en mi carrera, a veces no me han juzgado injustamente con resultados que deberían haber ido a mi favor pero no lo hicieron, así que siento que esta es mi oportunidad de redención, de corregir los errores y cimentar mi legado.»

Canelo Álvarez vs John Ryder EN VIVO por Internet ¿Dónde ver en Streaming Pelea 2023?

Last modified: mayo 6, 2023

Etiquetas: Canelo Álvarez