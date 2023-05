Newcastle vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Espectacular duelo el que nos espera este domingo 7 de mayo, en el marco de la Fecha 35 de la Premier League 2022-23, cuando el Newcastle reciba en St. James’ Park al Arsenal.

Hora y Canal Newcastle vs Arsenal

Sede: St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemnundo Deportes en Estados Unidos.

Newcastle vs Arsenal EN VIVO

Las «Urracas» están teniendo un fantástico cierre de temporada que los tiene muy cerca de asegurar su lugar en la próxima Champions League, marchando terceros con 68 unidades y una cómoda ventaja de seis unidades sobre el Liverpool que marcha quinto.

Un triunfo ante el cuadro «Gunner», prácticamente aseguraría la clasificación al conjunto blanquinegro y afortunadamente las estadísticas les son favorables, pues el conjunto londinense lleva dos partidos sin poder anotarles. Además, habrá que tomar en cuenta que el Newcastle ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

Por su parte, los de Mikel Arteta están pasando por su momento más difícil de la temporada, mismo que les hizo perder el liderato y prácticamente la posibilidad de conseguir el título, con un solo triunfo en sus últimos cinco juegos y marchando a cuatro puntos del Manchester City.

El Arsenal podría perder este fin de semana su última posibilidad de luchar por el título en caso de no conseguir un triunfo, por lo que buscarán evitar lo mismo que les sucedió la temporada pasada, cuando una derrota precisamente frente al Newcastle, los dejó fuera de Europa.

Tanto el Newcastle como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos se juegan mucho en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a las Urracas en la tercera posición con 65 puntos mientras que los Gunners son sublíderes con 78 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Arsenal.

Newcastle vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 6, 2023

Etiquetas: Arsenal