Brighton vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos la actividad de este lunes 8 de mayo siguiendo con la jornada 35 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por puestos europeos, pero recibirán al Everton que está urgido de sumar en su visita al Falmer.

Hora y Canal Brighton vs Everton

Sede: Falmer Stadium, Brighton, Brighton and Hove, Brighton, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brighton vs Everton en VIVO

El cuadro del Brighton ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada peleando por puestos europeos, pero si quiere conseguir el sueño debe cerrar con todo. En 32 jornadas suman 16 victorias, 7 empates y han caído en 9 juegos.

Las Gaviotas vienen de un grandísimo triunfo el pasado jueves cuando lograron vencer al Manchester United con solitaria anotación de Alexis Mac Allister al 90+9.

Por su parte, el Everton está teniendo una temporada muy dura y de no cerrar bien perderán la categoría. Ellos cosechan apenas 6 triunfos, 11 empates y han perdido en 17 juegos.

The Toffees viene de un buen empate el pasado lunes cuando visitaron al Leicester City en un duelo que perdían 2-1, hasta que Alex Iwobi puso el 2-2 final.

Tanto el Brighton como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la séptima posición con 55 puntos, mientras que The Toffees es penúltimo con 29 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Everton.

