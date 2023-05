Arsenal vs Brighton EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver Jornada 36 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Antepenúltima jornada de la Premier League 2022-23 y el Arsenal lucha todavía por mantener vivas sus esperanzas de campeonato, recibiendo al Brighton en un duelo que se antoja muy emocionante de cara al final de la temporada.

Hora y Canal Arsenal vs Brighton

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Sudamérica, Paramount+ en México y Centroamérica, Telemundo Deportes en Estados Unidos.

Arsenal vs Brighton EN VIVO

Los «Gunners» no ceden en su pelea por la Premier League y con 81 unidades, aún sueñan con un tropiezo del Manchester City, pero antes deberán vencer al Brighton si quieren llegar con esperanzas a las últimas jornadas. Los de Mikel Arteta marchan segundos con un duelo más.

Afortunadamente para el Arsenal, sus dos victorias consecutivas, ante Chelsea y Newcastle les han hecho recuperar la esperanza, misma que podría mantenerse con un triunfo en el infranqueable Emirates, inmueble donde solo han caído en una ocasión en toda la campaña.

Por su parte, el Brighton sufrió un duro golpe la jornada pasada, cayendo por goleada ante el Everton en casa y comprometiendo mucho su pelea por un lugar en las competencias europeas de la próxima temporada. Los «Seaguls» marchan en la octava posición a dos puntos del Tottenham pero con la condicionante de haber disputado tres partidos menos que los Spurs.

Las Gaviotas han tenido una muy buena temporada que -pase lo que pase- será inolvidable para sus aficionados, pero un triunfo en el Emirates serviría como motivación para buscar ese boleto europeo tan anhelado como impensado al inicio de la campaña.

Tanto el Arsenal como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que quieren un buen cierre de campaña; en la tabla general encontramos a los Gunners en la segunda posición con 81 puntos, mientras que las Gaviotas son octavos con 55 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Brighton.

Arsenal vs Brighton EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver Jornada 36 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 13, 2023

Etiquetas: Arsenal