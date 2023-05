Groningen vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Abrimos la actividad de este domingo 14 de mayo en la jornada 32 de la Eredivisie 2022-2023 en los Países Bajos, cuando el Groningen busque aprovechar su condición de local intentando darle esta victoria a su afición, aunque ya sin nada que pelear al estar descendidos, tendrán que recibir a un Ajax que está urgido de ganar en su visita al Euroborg.

Hora y Canal Groningen vs Ajax

Sede: Euroborg, Groningen, Países Bajos

Hora: 1:30 pm de Países Bajos. 6:30 am México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN.

Groningen vs Ajax en VIVO

El cuadro del Groningen ha tenido una campaña muy dura que lo ha condenado a perder la categoría tras sumar apenas 4 victorias, 6 empates y perder en 21 ocasiones tras 31 fechas, por lo que únicamente quieren cerrar de manera digna.

Boeren viene de un amargo empate que selló su descenso en la jornada pasada cuando visitaron al Go Ahead Eagles en un duelo donde Ricardo Pepi los puso al frente a los 6 minutos, pero terminaron igualando 1-1.

Por su parte, el Ajax ha tenido un torneo decepcionante y parece que tendrá que conformarse con la Conference League. En 31 fechas suman 18 victorias, 9 empates y han perdido en 4 juegos.

Ajacieden viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al AZ Alkmaar sin poder hacerse daño para un 0-0 final.

Tanto el Groningen como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren buscar un buen cierre de temporada tras no cumplir con sus objetivos; en la tabla general encontramos al Boeren en la penúltima posición con 18 puntos, mientras que Ajacieden, de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, es tercero con 63 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Groningen vs Ajax.

