Wolves vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos la actividad de este sábado 20 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para despedirse de su afición con un triunfo, pero tendrán que recibir a un Everton que está urgido de sumar en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Everton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Wolves vs Everton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una temporada irregular, pero ya han firmado su salvación y únicamente buscan un cierre digno, sin nada que pelear. Después de 36 fechas suman 11 victorias, 7 empates y han caído en 18 ocasiones.

Los Lobos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester United siendo superados 2-0, la buena noticia fue el regreso de Raúl Jiménez tras una larga ausencia de 6 partidos.

Por su parte, el Everton ha tenido un torneo difícil y necesitan un gran cierre si quieren mantener la categoría. Ellos cosechan 7 triunfos, 11 empates y han perdido en 18 juegos.

The Toffees viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo goleados en casa 0-3 por el Manchester City.

Tanto los Wolves como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a los Lobos en la treceava posición con 40 puntos, mientras que The Toffees marcha en el puesto 17 con 32 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Everton.

Wolves vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 19, 2023

