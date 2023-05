Roma vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 36 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este lunes 22 de mayo en la jornada 36 de la Serie A 2022-2023, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la lucha por competencias europeas, llegan motivados, pero tendrán que recibir al Salernitana que está decidido a sumar en su dura visita al Olímpico.

Hora y Canal Roma vs Salernitana

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Salernitana en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una temporada irregular, aunque ha venido a menos. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante Bolonia para colocarse con 17 victorias, 8 empates y han perdido en 10 juegos.

La Loba, sin embargo, está con la motivación a tope ya que a media semana firmaron su boleto a la final de la Europa League tras empatar 0-0 ante el Bayer Leverkusen.

Por su parte, el Salernitana ha tenido una gran temporada teniendo ya la salvación en la bolsa e intentando cerrar de manera digna. Ellos cosechan 8 triunfos, 14 empates y han perdido en otros 13 juegos.

El equipo de Memo Ochoa viene de un histórico triunfo en la jornada pasada cuando doblegaron al Atalanta con solitaria anotación de Antonio Candreva al 90+3.

Tanto la Roma como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a La Loba en la sexta posición con 59 puntos, mientras que I Granate es quinceavo con 38 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Salernitana.

