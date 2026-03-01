Written by: marzo 1, 2026 Serie A

Roma vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Serie A 2025-26

Roma vs Juventus

El Stadio Olimpico será escenario de un duelo clave en la Serie A, donde AS Roma y Juventus FC se juegan puntos vitales en la pelea por los puestos de Champions League.

La Roma llega en mejor dinámica y ocupa un lugar entre los cuatro primeros, con cuatro puntos de ventaja sobre la propia Juventus. En el Olímpico se ha mostrado especialmente sólida: ha sumado 16 de los últimos 18 puntos posibles en casa y presume de la mejor defensa como local del campeonato, con apenas seis goles encajados en 13 partidos. Además, viene de victorias contundentes ante Cagliari (2-0) y Cremonese (3-0), y ha encontrado regularidad ofensiva con Donyell Malen.

Juventus, en cambio, atraviesa un momento complicado. Tras caer ante Inter y Como, suma tres jornadas sin ganar en liga y su cosecha de 46 puntos es la más baja a estas alturas desde 2011. A ello se suma la dolorosa eliminación en Champions League frente a Galatasaray, en una serie vibrante que terminó 7-5 en el global, luego de jugar con diez hombres buena parte del partido de vuelta. El desgaste físico y anímico podría pesar en esta visita a la capital.

Históricamente, la Vecchia Signora ha dominado este enfrentamiento —es el rival al que más veces ha vencido en Serie A y solo ha perdido uno de los últimos 11 choques ligueros ante la Roma—, pero el momento actual favorece a los giallorossi.

Se espera un partido táctico, cerrado y de alta tensión, donde el empate no sería un mal resultado para los locales, que mantendrían la ventaja en la tabla.

Pronóstico: Roma 1-1 Juventus.

