Napoli vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Napoli vs Roma

El SSC Napoli y la AS Roma protagonizan este domingo una nueva edición del Derbi del Sole en el Estadio Diego Armando Maradona, con ambos peleando por asegurar un puesto en el Top 4 de la Serie A.

🔵 Napoli: golpeado en Copa, firme en casa

El equipo de Antonio Conte quedó eliminado entre semana en la Coppa Italia tras caer en penales ante el Como, un duro revés luego de haber conquistado el Scudetto la temporada pasada y la Supercopa en diciembre.

Ahora, los Partenopei centran toda su energía en la Serie A, donde marchan terceros y acumulan dos victorias consecutivas. Además, presumen una racha impresionante: 22 partidos invictos en casa en liga, su mejor registro desde finales de los años 80.

Aunque han mostrado cierta fragilidad defensiva reciente, Napoli suele crecer ante rivales directos y ya venció a la Roma en la primera vuelta.

🟡 Roma: solidez defensiva y ambición europea

El equipo de Gian Piero Gasperini llega con confianza tras vencer al Cagliari con doblete de Donyell Malen. Suma 46 puntos en 24 jornadas, su mejor cifra a estas alturas en ocho años.

La clave de los Giallorossi ha sido su defensa:

  • Solo 14 goles encajados, la mejor marca del campeonato.
  • Ningún penalti recibido en la temporada, reflejo de disciplina táctica.

Sin embargo, su rendimiento ante los cinco primeros deja dudas: apenas un punto y dos goles anotados en esos enfrentamientos.

⚖️ Un duelo táctico

Será un choque estratégico entre dos entrenadores de gran experiencia. Napoli intentará imponer su fortaleza en casa, mientras que Roma apostará por su orden defensivo y transiciones rápidas.

Históricamente, la Roma no gana en Nápoles desde 2017 y solo ha conseguido una victoria en sus últimos 12 duelos ligueros ante los azzurri.

📊 Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha tensión en mediocampo.

Pronóstico: Napoli 1-1 Roma.
Empate de alta intensidad en el Maradona, con reparto de puntos en la lucha por la Champions.

